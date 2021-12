Il presidente di Astoi, Pier Ezhaya (nella foto), non usa mezzi termini e conferma a TTG Italia che “La nuova ordinanza del ministro Speranza sulle restrizioni ai viaggi porterà ad una pesante ricaduta sul turismo organizzato, già in grave crisi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro del Turismo Massimo Garavaglia intervengano subito”.

“Non c’è mai un limite al peggio – prosegue Ezhaya -. Persino l’Unione europea ci richiama all’ordine e ci chiede spiegazioni per decisioni unilaterali e incomprensibili che limitano la circolazione dei cittadini comunitari. Con calma olimpica vengono tolti e aggiunti Paesi che possono essere visitati per turismo, dall’oggi al domani, senza nessun razionale e ignorando le ricadute su un comparto che solo una settimana fa ha urlato il dolore per il suo stato di crisi lungo ormai due anni. Così non è possibile andare avanti. Serve un intervento del presidente del Consiglio e del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, affinché non si sfregi oltre e con così tanta superficialità un settore strategico per il Paese”.