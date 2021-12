Nicolaus: il calendario dell’Avvento di Nicolino nel segno della sostenibilità

Il Gruppo Nicolaus scende in campo a sostegno della tutela dell’ambiente. L’ultima iniziativa online, pensata per il Natale, riguarda le mascotte del brand villaggistico Nicolaus Club. Sul web trova infatti spazio il calendario dell’Avvento di Nicolino, caratterizzato dalle illustrazioni del designer e artista pugliese Giuseppe Laselva con l’assistenza dell’agenzia Push Studio.

L’articolato progetto di marketing destinato alle piattaforme social ha raccolto il favore del pubblico totalizzando nelle prime ore dal lancio oltre 10mila visualizzazioni e mille iscrizioni. Premiante la meccanica, che oltre a veicolare una dinamica di gamification, vede il percorso concludersi con una sorpresa, in arrivo il 25 dicembre. Chiave di volta della strategia sono i contenuti di qualità, ai quali viene affidato il compito di educare e intrattenere. Guide, quiz, infografiche, giochi, video brandizzati sono stati strutturati per essere ingaggianti.



Nel percorso idealmente rivolto ai bambini, ma interessante anche per gli adulti, che si concluderà il 24 dicembre, la mascotte Nicolino, paladino della sostenibilità fin dalla sua nascita, racconterà esperimenti e curiosità per piccole azioni di sostenibilità quotidiana, nascoste dietro le finestrelle che ogni giorno potranno essere aperte con un click. Il tema della sostenibilità e della tutela dell'ecosistema marino è, quindi, da sempre nelle corde della mascotte e del marchio.



“Il tema dell’ambiente è centrale alla nostra strategia di sviluppo e abbiamo voluto metterlo al centro di un tema molto sentito come il Natale, sviluppando un progetto che ci permette di centrare contemporaneamente differenti obiettivi: ribadire presso la nostra community il valore che ha per noi la sostenibilità; trasmetterlo a potenziali nuovi clienti; gratificare attraverso una meccanica ingaggiante il target core, la famiglia con bambini piccoli, con attività tanto ludiche quanto educative. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo messo in campo importanti risorse, puntando sulla qualità dei contenuti testuali originali e di quelli visivi. Il lancio è avvenuto con un primo step sperimentale e la risposta è stata sorprendente” commenta Sara Prontera, marketing manager del Gruppo Nicolaus.