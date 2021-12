Sporting Vacanze, picco di richieste sulle Maldive

Tornano a correre le prenotazioni sulle Maldive di Sporting Vacanze. “Subito dopo l’apertura dei corridoi - ha spiegato Daniela Narici, responsabile sviluppo vendite Italia (nella foto), in occasione del congresso di Fiavet Lazio dei giorni scorsi - abbiamo ripreso a lavorare a pieno ritmo. Per la presenza dei tour operator stranieri all'inizio abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare disponibilità, ma poi, visto che i maldiviani hanno sempre avuto un rapporto di stima nei nostri confronti, siamo riusciti a implementare l’offerta andando oltre le nostre esclusive delll’Heritance Aarah e dell’Adaaran Select Meedhupparu".



Narici ha però evidenziato che l'ultimo anno non è stato facile: “Mentre russi, inglesi e francesi partivano, noi non potevamo. Ed è stato poi uno schiaffo scoprire che, mentre agenzie e tour operator erano fermi, ben 1045 italiani sono andati nelle Maldive solo lo scorso dicembre”. Ora però le prospettive sono cambiate: “Vediamo che siamo diventati dei referenti indispensabili per la distribuzione, degli interlocutori in grado di garantire quella serenità informativa di cui le agenzie hanno oggi ancora più bisogno”.

Amina D'Addario