L’sos di Gattinoni: “Subito ristori, altrimenti facciamo prima a chiudere”

“Due sono le cose che chiediamo al governo: la prima è di ampliare i corridoi turistici perché abbiamo il 75% di perdite, la seconda è di avere anche quest’anno, come nel 2020, contributi a fondo perduto”.

Franco Gattinoni, presidente Fto, lancia l’allarme di un settore in ginocchio da ormai due anni, che ha bisogno di aiuto. “Quest’anno - dice a Skytg24 - non abbiamo ancora avuto ristori di nessun tipo con le aziende quasi ferme ed è una situazione impossibile da gestire, sia per le realtà grandi che per le piccole. Ci fate lavorare pochissimo, quasi niente, dateci almeno dei rimborsi, ma adesso, altrimenti chiudiamo un settore e facciamola finita. Non possiamo più scherzare su questo”.



Altra questione è l’ampliamento dei corridoi turistici: “Aumentiamoli, invece di chiuderli, e spingiamo le persone a viaggiare solo con operatori professionali, che hanno le assicurazioni e tutto quello che serve per far viaggiare i clienti in sicurezza”.



È due anni che le aziende del comparto non lavorano “se non pochissimo d’estate. Mi auguro che almeno i pochi corridoi che ci hanno dato restino aperti perché così si può viaggiare in sicurezza, tour operator e agenzie hanno firmato il protocollo apposta per questo”.