Mondovela, inverno dalla Liguria alla Costiera Amalfitana

Mondovela ha deciso di attendere ancora qualche mese per organizzare le sue crociere verso le mete esotiche, ma fin da ora è possibile prenotarle per mettere sotto l’albero un Christmas Gift.

In più per le prossime settimane e le festività, Mondovela ha in serbo alcune proposte da non perdere.

Per l’inverno il t.o. propone un week end in Liguria oppure una vacanza a Procida, aspettando l’anno nuovo.

Una prima proposta riguarda Natale e Capodanno fra Procida, Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. A bordo del catamarano Summertime si avrà l’opportunità di vivere una crociera fra Ischia, Capri, Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. Una seconda idea riguarda la Liguria, con la Mondo X che sarà nei prossimi giorni ancorata al Porto Vecchio nel cuore di Genova. Questo significa poter uscire e veleggiare in poco tempo fino a Portofino, San Fruttuoso, Santa Margherita. Ma vuol dire anche poter girare comodamente per le strade, le piazze, i carruggi di Genova, gustando il meglio della cucina ligure. E magari far provare ai bambini l’emozione di una notte in barca da aggiungere a una visita all’Acquario.



Ci sono poi i corsi, dalla patente nautica a diversi livelli di perfezionamento. E anche a terra le proposte Mondovela, 'velisti con gli scarponi' stanno avendo successo: il ponte dell’Immacolata sugli sci in Val Badia è andato sold out velocemente e proprio per questo Mondovela sta preparando una serie di altre proposte.



Sul lungo raggio, nella programmazione del t.o. Bahamas e Seychelles ripartiranno da aprile per Pasqua 2022 e i ponti primaverili. E una crociera in una meta esotica piò essere un bel regalo da mettere sotto l’albero di Natale.