Il requisito era già richiesto per alcune regioni, ma ora viene esteso anche alle navi che operano nel Mediterraneo. Msc Crociere ha annunciato che dal 4 dicembre sulle navi potranno salire solo ospiti interamente vaccinati da almeno 14 giorni prima dell’imbarco. I passeggeri dovranno sottoporsi anche a un test Covid-19 prima dell’imbarco.

La nuova norma si applica a tutti gli ospiti di età pari o superiore ai 12 anni e si va ad aggiungere al protocollo adottato nell’estate del 2020.



Le nuove norme saranno applicate ai viaggi invernali nel Mediterraneo di Msc Grandiosa e Msc Fantasia.



L’efficacia del protocollo

“Qualsiasi ospite che non sarà completamente vaccinato in tempo per la data di partenza - si legge nella nota diramata dalla compagnia -, può scegliere di posticipare la sua vacanza in un momento successivo o richiedere un rimborso. Gli ospiti di età inferiore ai 12 anni, in quanto non idonei alla vaccinazione, continueranno ad essere i benvenuti a bordo secondo le attuali misure”.



Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, commenta: “Abbiamo potuto verificare già lo scorso inverno durante i nostri viaggi nel Mediterraneo che, anche nel pieno di un nuovo picco della pandemia a terra, siamo in grado di adattare le nostre misure di salute e sicurezza a bordo in modo appropriato continuando a offrire il massimo livello di protezione ai nostri ospiti e all'equipaggio. Anche in queste settimane - in cui alcuni paesi in Europa stanno vedendo un sensibile aumento dei tassi di infezione - il nostro approccio non cambia, e dimostra ancora una volta che la salute e la sicurezza è la nostra priorità per garantire il benessere dei passeggeri a bordo delle nostre navi e presso le comunità visitate."