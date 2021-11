Etihad vende il ramo Holidays all’Abu Dhabi National Exhibitions Company

L'Abu Dhabi National Exhibitions Company acquisisce Etihad Holidays, il braccio turistico di Etihad Airways. Etihad Holidays si integrerà con Tourism 365, il programma di Adnec per sviluppare il settore turistico nel Paese.

“Questa mossa rafforzerà la competitività del gruppo e aumenterà i contributi economici diretti e indiretti ai settori del turismo degli Emirati Arabi Uniti” spiega Humaid Matar Al Dhaheri, amministratore delegato del gruppo della Abu Dhabi National Exhibitions Company.



Tourism 365 gestirà Etihad Holidays, trasformandolo da una piattaforma focalizzata sul mercato locale a un tour operator a tutti gli effetti che fornisce alle agenzie di viaggi pacchetti vacanza della rete Etihad da mercati di origine chiave. Capital Experience, il braccio di gestione delle destinazioni di Tourism 365, sarà il fornitore esclusivo di Etihad Holidays negli Emirati Arabi Uniti per hotel, trasferimenti e attrazioni.



L'offerta di Etihad Holidays combinerà il prodotto di Etihad Airways con pacchetti in diversi mercati di origine verso destinazioni chiave tra cui Abu Dhabi, gli Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Seychelles, Maldive e molti altri.



“Questo nuovo sviluppo consolida il nostro ruolo strategico nel rafforzare la posizione di Abu Dhabi come destinazione e sostenere gli incredibili sforzi dell’industria del turismo degli Emirati Arabi Uniti – dice Roula Jouny, direttore esecutivo di Tourism 365 -. Questo trasferimento di risorse amplierà in modo significativo la presenza di Etihad Holidays nei mercati di origine chiave, in particolare dal punto di vista del tour operator B2B”.