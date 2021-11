di Amina D'Addario

La speranza accesa dai corridoi non è ancora riuscita a fugare le incertezze della prossima stagione estiva. “Rispetto al pre-TTG - spiega il direttore commerciale di Ota Viaggi Massimo Diana (nella foto) in occasione del congresso di Fiavet Lazio in corso a Grottaferrata -, la prospettiva è cambiata completamente. A Rimini avevamo la sensazione che i corridoi potessero portare a un effetto calmierante sul Mare Italia, ma così non è stato. Avevamo la sensazione che i turisti stranieri potessero tornare, mentre al momento il 50% dei tour operator tedeschi ha sospeso la contrattualizzazione per il 2022”.

Altro aspetto ancora sottovalutato, l’impatto della somministrazione dei vaccini sul lavoro in agenzia. “Oggi è cominciata la corsa alla terza dose. Ma cosa faremo con le persone che si stanno vaccinando oggi se il Green Pass dura nove mesi? Che risvolti ci saranno sul nostro lavoro?”.



Diana ha poi puntato l’attenzione sulla carenza di stagionali che la scorsa stagione “ha comportato un aumento medio dei costi del personale tra il 22 e il 35%. Questo vuol dire che chi aveva messo a budget una determinata spesa ha dovuto rivederla”.