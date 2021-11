Tour2000AmericaLatina: agenti in crociera con Star Clippers

Tour2000AmericaLatina, in collaborazione con Star Clippers e Air France, investe nella formazione degli agenti di viaggi e spinge sulle crociere di lusso.

Per far conoscere e apprezzare dal vivo un prodotto che ben si adatta alle necessità di questo periodo, il tour operator porta gli agenti di viaggi in crociera ai Caraibi, da Saint Martin alle Isole Sottovento.



Sarà Bruno Normanno ad accompagnare 11 agenti alla scoperta delle isole e delle spiagge caraibiche meno conosciute in una crociera a bordo del veliero Star Flyer.



Dalle Isole Sottovento di Nevis, a Dominica, Barbuda, Antigua, Saint Kitts e Saint Barts, gli agenti avranno modo di vivere tutti i comfort di una nave da crociera moderna con rifiniture che ricordano gli antichi galeoni abbinata all’atmosfera rilassata e informale della navigazione a vela.



“Siamo emozionati per questo fam trip organizzato con Star Clippers e Air France e siamo sicuri sarà un’esperienza indimenticabile per gli agenti che si imbarcheranno con noi in quest’avventura. E’ un momento unico per tutti noi che segna una grande voglia di ritorno alla normalità – afferma Bruno Normanno, direttore commerciale di Tour2000AmericaLatina -. La nostra nuova programmazione 2022 accoglie con entusiasmo le più belle crociere ai Caraibi su velieri di Star Clippers e riuscire a far vivere l’esperienza in prima persona ai nostri agenti di viaggi è fondamentale affinchè possano raccontarla ai loro clienti”. La vita a bordo sarà raccontata ogni giorno con una diretta Facebook sulla pagina @tour2000americalatina.