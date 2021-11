Dal Mar Rosso alla new entry Dubai: Fruit riparte dalle mete estere

La programmazione Fruit Village per Natale e Capodanno guarda al Mar Rosso ed a Sharm in particolare, con il Fruit Village Sharm El Sheikh Amphoras...

“La programmazione Fruit Village per Natale e Capodanno guarda al Mar Rosso ed a Sharm in particolare, con il Fruit Village Sharm El Sheikh Amphoras. "Con soddisfazione - spiega Giuseppe Falco (nella foto), direttore prodotto e sviluppo di Fruit Viaggi - registriamo che sul mercato nazionale, nonostante lo stop forzato durato quasi 19 mesi, l'appeal della meta e del nostro prodotto è ancora molto forte. La programmazione prevede collegamenti aerei settimanali da Milano, Roma, Napoli e Bari con partenze supplementari nel periodo delle festività e, in base al trend di richieste che stiano registrando in questi giorni, siamo fiduciosi di arrivare a registrare il sold out…”. (Prosegue sulla Digital edition di TTG)