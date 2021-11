Msc Seashore, il battesimo ufficiale a Ocean Cay Marine Reserve

di Paola Trotta

Msc Crociere ha celebrato il battesimo della sua nuova ammiraglia, Msc Seashore, presso Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’isola privata alle Bahamas trasformata in paradiso tropicale riservato agli ospiti della compagnia.

Madrina dell’evento ancora una volta Sophia Loren, che ha già tenuto a battesimo 16 navi di Msc Crociere su un totale di 19, in una serata ricca di show, musica e ringraziamenti da parte dei vertici di Msc. Dopo aver navigato nel Mediterraneo durante la stagione estiva, per l’inverno Msc Seashore è stata posizionata ai Caraibi “svolgendo così il ruolo di ambasciatrice del Made in Italy nel principale mercato crocieristico al mondo - ha detto l'executive chairman Pierfrancesco Vago -, che ha in Miami il suo porto principale”.



Realizzata da Fincantieri, la nuova ammiraglia è la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, anche sotto il profilo ambientale. L’ultima nata in casa Msc ha richiesto un investimento pari a circa 1 miliardo di euro e ha generato una ricaduta sull’economia italiana superiore a 4 miliardi.



“Sempre a Miami, Msc sta per iniziare la costruzione di un nuovo e avveniristico terminal crociere, realizzato anch’esso da Fincantieri, per un investimento complessivo pari a circa 350 milioni di euro. Il nuovo terminal, che verrà completato entro dicembre 2023, potrà servire contemporaneamente fino a tre navi di ultima generazione, gestendo il transito di 36mila crocieristi al giorno”.