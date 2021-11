Futura Vacanze sponsor della Digital edition di TTG Italia. Focus su Porto Santo

È Futura Vacanze lo sponsor dell’edizione digital di TTG Italia, online lunedì 22 novembre. L’operatore fa focus su Porto Santo, destinazione parte dell’arcipelago di Madeira

ideale per una pausa invernale in una location vicina ma dal clima ideale in ogni periodo dell’anno.

Il territorio di Porto Santo, essendo europeo, non rientra in alcun corridoio speciale, dista solo 4 ore di volo dall’Italia, offre un clima mite tutto l’anno e le attività che si possono praticare non si limitano al mero turismo balneare, ma comprendono anche il golf, il trekking, passeggiate a cavallo, escursioni in mountain bike o in fuoristrada 4x4.



L’operatore ha organizzato due partenze speciali per il Futura Club Vila Baleira di Porto Santo per Capodanno e per l'Epifania (26 dicembre e 2 gennaio). Due le formule offerte: Hard All Inclusive e All Inclusive Plus.

Le partenze saranno dall’aeroporto di Bergamo con un volo speciale Albastar, in esclusiva per Futura Vacanze. Questa operazione fa da prologo all’avvio della programmazione che ripartirà dalla primavera e proseguirà per tutta la stagione estiva. Ottima la risposta del mercato fin dalle prime ore dell’avvio delle vendite.