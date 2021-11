Sport, cultura e tradizioni: così riparte l'Arabia Saudita di Mappamondo

Partenze da Milano e Roma e diverse soluzioni di viaggio, dal pacchetto dedicato al Gran Premio di Formula 1 alle estensioni nella valle di AlUla. Mappamondo declina così la sua Arabia Saudita, uno dei Paesi inseriti nella Lista D di quelli visitabili per turismo.

La destinazione, presentata come nuovo prodotto del tour operator prima dell’emergenza sanitaria, dal primo settembre ha riaperto ai turisti e Mappamondo non si è fatto trovare impreparato. “Siamo stati pionieri di altre destinazioni nel passato - commenta Andrea Mele, ceo Mappamondo - e siamo orgogliosi di aver fatto lo stesso con l’Arabia Saudita che, ricordo, ha aperto al turismo internazionale per la prima volta nella storia nel settembre 2019. Un Paese meraviglioso, tutto da scoprire con importanti progetti di sviluppo anche per quanto riguarda i soggiorni mare. Sarà certamente una delle destinazioni top dei prossimi anni”.



Le proposte del t.o.

Per il Gran Premio di Formula 1, che si disputerà per la prima volta in Arabia Saudita dal 3 al 5 dicembre, Mappamondo ha ideato un pacchetto che include anche il biglietto d'ingresso al Southern Grandstand per i due giorni di prove e la gara. Completa l’offerta l’opportunità di un’estensione di 3 giorni e 2 notti per visitare la remota valle di AlUla, il più importante sito del Paese e certamente tra i più famosi dell’intero Medio Oriente che, lo scorso dicembre, ha finalmente aperto per la prima volta ai turisti internazionali.



Due i tour in programmazione: il ‘Tutto arabia Saudita 1 – Storie d’Arabia’, che taglia a metà il Paese, e il ‘Tutto Arabia Saudita 2 – Meraviglie d’Arabia’, che passa per AlUla.



Obiettivo il cambio di percezione

“Cambiare la percezione dell’Arabia Saudita posizionando il Paese come una delle principali destinazioni leisure è tra gli obiettivi del nostro programma Vision 2030 - dichiara Abdullah Bin Azzam Al Dakhil, spokeperson e international communication manager di Saudi Tourism Authority -. Gli italiani non vedono l’ora di scoprire quanto ha da offrire l’Arabia Saudita e credo che grazie alla collaborazione con Mappamondo, alle buone connessioni aeree e ai punti di contatto tra i nostri Paesi, il numero dei turisti italiani aumenterà nel breve periodo”.



Expo 2020 Dubai

Il regno saudita è anche un perfetto hub di partenza per chi desidera completare la propria vacanza con un soggiorno negli Emirati Arabi cogliendo l’opportunità di visitare Expo 2020 Dubai. Mappamondo è rivenditore ufficiale dei biglietti per l’esposizione universale e propone speciali pacchetti a Dubai e Abu Dhabi che comprendono non solo il multi-day pass con ingressi illimitati all’esposizione, ma anche l’accesso al padiglione Italia attraverso la corsia preferenziale fast track, incluso un caffè Lavazza offerto a tutti i clienti Mappamondo e visita della città hop-on hop-off con validità 48 ore e audioguida in italiano.