Un business plan quinquennale che rimette al centro Going.

Domenico Pellegrino, direttore generale di Bluvacanze, dal suo ufficio di Milano manda un messaggio forte al mercato. “Alla fine del nostro piano Going potrà generare 70 milioni di euro dando un forte contributo alla crescita del nostro gruppo”, ha detto Pellegrino a TTG Italia.

Si tratta di un’operazione di rilancio di un marchio di grande richiamo, marchio che sino a poco tempo portava solo prodotto nelle agenzie di casa Blu e dalla prossima stagione dovrà invece partire alla ricerca di nuovi clienti, con un perimetro decisamente più ampio. Ecco perché nei giorni scorsi è stata annunciata la nomina di Maurizio Casabianca (guiderà il commerciale), manager con esperienza chiamato a riportare in alto il tour operator.



“In questo momento difficile abbiamo intravisto anche grandi opportunità e siamo certi che Going saprà riprendersi quote di mercato importanti e di buona redditività. Stiamo valutando di aprire l’offerta anche ad aree mai coperte sino a oggi. Ma servono anche aperture governative per dare ossigeno a tutto il comparto”. (r.v.)