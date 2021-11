Msc Seashore, tutto pronto per il battesimo sull’isola di Ocean Cay

di Paola Trotta

Msc Seashore, nuova ammiraglia di Msc Crociere, sarà ufficialmente battezzata in grande stile ai Caraibi il prossimo 18 novembre, sull’isola privata di Ocean Cay (nella foto), riserva marina alle Bahamas ad esclusivo utilizzo degli ospiti di Msc.

È la prima volta che una nave da crociera viene inaugurata su un’isola privata. Come da tradizione sarà ancora la star del cinema italiano Sophia Loren a ricoprire il ruolo di madrina per la sedicesima volta su 19 navi della flotta. I festeggiamenti si svolgeranno sia a bordo che sull’isola, poiché la nave rimarrà ormeggiata per tutta la notte, con una cena di gala e spettacoli dal vivo. Il 20 novembre, Msc Seashore inzierà la sua stagione invernale ai Caraibi offrendo ai suoi ospiti la possibilità di scoprire tutta la bellezza dell’isola e altre destinazioni con partenze settimanali da Miami per crociere di 8 giorni.



Msc Seashore è la prima delle due navi di classe Seaside Evo della classe Seaside che propone un design rivoluzionario, volto ad avvicinare il più possibile gli ospiti al mare. Partendo da Miami si arriva all'isola di Ocean Cay, riserva naturale con oltre 2 miglia di spiagge di sabbia bianca, che riapre dopo la chiusura per la pandemia, bonificata e con tante novità.