Esonero contributivo Inps Turismo: è online la domanda

È stato pubblicato online il modello di domanda e istruzioni per l’esonero contributivo INPS prevista dal DL Sostegni bis (articolo 43 del decreto-legge 73/2021) per tutti i datori di lavoro dei settori turismo, stabilimenti termali, commercio, settore creativo, cultura e spettacolo, con i Codici Ateco indicati nell’allegato 1 della circolare Inps 140/2021.

L’incentivo è fruibile entro il 31 dicembre, pari al doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.



Per la CIG anticipata la detrazione si ottiene calcolando l’aliquota dovuta (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) per le ore di trattamento fruite, moltiplicato per due; per la CIG versata dall’Inps si calcola aliquota dovuta (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) per le ore di trattamento fruite, moltiplicato per due.



La domanda si presenta entro il 10 dicembre utilizzando il modulo di istanza online “SOST.BIS_ES”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni”, sul sito Inps.



La richiesta si compila indicando codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero; matricola aziendale; dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande); ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.