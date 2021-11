Tempi eccezionali richiedono misure eccezionali. E sul fatto che gli ultimi due anni siano stati decisamente fuori dal comune per il turismo non ci sono dubbi. Così Ncl ha deciso di ripartire con il ‘Greatest deal ever’: una vendita senza precedenti per rilanciare le vendite delle crociere.

Come riporta travelpulse.com, la vendita aprirà il prossimo 16 novembre. Nel frattempo, Norwegian Cruise Line annuncerà anche tutte le future crociere fino all’estate del 2024. I clienti potranno dunque prenotare i viaggi dal 2021 fino al 2024.



Il debutto di Norwegian Epic

Tra le novità, il debutto di Norwegian Epic che salperà è per la prima volta a Trieste e a Capodistria in Slovenia.



“Molti viaggiatori hanno cercato di recuperare il tempo perduto e ora stiamo fornendo loro itinerari unici per visitare le destinazioni nella loro ‘lista dei desideri’ ha commentato Harry Sommer, presidente e ceo di Ncl.



Con questa vendita, che mette a disposizione prezzi speciali e una serie di gratuità, la compagnia dunque vuole intercettare la voglia di ripartire dei viaggiatori e sfruttare tutte le occasioni che il mercato ha da offrire in questo particolare momento.