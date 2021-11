Mistral Tour in Giappone con gli agenti per la prima prova di riapertura ai viaggi internazionali

Mistral Tour è stato selezionato tra i pochi tour operator in Europa autorizzati dal Giappone a partecipare ad una prima prova di riapertura del Paese al turismo dall’estero. Nel prossimo dicembre, lo storico operatore di Quality Group porterà in Giappone alcuni agenti in un viaggio straordinario, ricercato e sofisticato, totalmente immersivo nella Terra del sole nascente.

“E’ una gioia per noi poter tornare a viaggiare in Giappone. È un primo segnale della volontà del Paese del Sol Levante di riaprire e per noi un orgoglio essere coinvolti in queste prime prove di viaggio” ha commentato Michele Serra, presidente di Quality Group.