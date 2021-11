Il Gruppo Nicolaus torna a guardare all’outgoing e inserisce Sharm e Djerba nella programmazione 2021/2022, nella speranza che anche la Tunisia venga inserita nell’elenco delle destinazioni disponibili per i viaggi all’estero.

Prima tappa di questa operazione sarà l’apertura il prossimo 21 novembre del Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasi Blue Bay, per il quale è previsto un soft opening. “L’outgoing deve ripartire perché il turismo è per definizione senza confini e noi ci siamo! Abbiamo un grande entusiasmo per questa ripresa tanto attesa e siamo soddisfatti delle strutture su cui campeggerà il brand Valtur – commenta Emmer Guerra, senior contract manager del gruppo -. Il Mar Rosso è stato riaperto da ormai un mese grazie all’istituzione dei Corridoi Covid, ottenuti grazie all’importante lavoro di raccordo con le istituzioni effettuato dall’associazione Astoi”.



Ad aprile 2022 sarà poi la volta del Valtur Djerba Golf Resort & Spa, per il quale sono previsti voli da Milano Malpensa, Roam, Verona e Bologna operati da Nouvelair.