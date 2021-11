di Isabella Cattoni

Forse non tutti ricorderanno Orizzonti, un marchio che ha fatto la storia nel mondo del tour operating fin dagli anni Ottanta e che è tornato a far parlare di sé lo scorso anno, con il lancio di una nuova piattaforma e la spinta all’innovazione tecnologica che da sempre ne contraddistingue l’attività.

L’ultima novità presentata da Alfredo Parisi (nella foto con Claudia Costarelli) alla guida dell'operatore insieme alla figlia Francesca, è di questi giorni e si chiama Orizzonti World. “La piccola rivoluzione che Orizzonti propone oggi alle agenzie è quella di metterle direttamente in contatto con i dmc di mezzo mondo – racconta Alfredo Parisi -. Grazie alla tecnologia di Orizzonti, l'agenzia si mette in contatto con il dmc della destinazione interessata in tre modalità: voce, chat, mail”.



Gli obiettivi

L’obiettivo è quello di velocizzare notevolmente i tempi e agire sulla competitività dei prezzi: “Non ci sarà più la risposta classica dell' operatore ‘aspetta che devo sentire il corrispondente’, ma sarà l'agente ad avere immediatamente tutta l'assistenza da parte del dmc per confezionare il viaggio che soddisfi totalmente le aspettative del cliente”. Orizzonti ha selezionato i vari esperti locali, “una quarantina in rapida crescita, in base all' esperienza che hanno maturato nei rispettivi Paesi e al fatto di avere personale parlante italiano. Tutta l' operatività è diretta tra agente e dmc, mentre Orizzonti si pone come garante del sistema per i pagamenti in euro, il rispetto delle leggi europee e per le assicurazioni”.



L' idea originaria è di Fabio Franchi, una carriera nel mondo del turismo alle spalle in Touring Club prima e Kel12 poi, che attualmente ha aperto una dmc in Vietnam. L’idea di Franchi è stata “sviluppata poi con Orizzonti in un anno e mezzo di lavoro” precisa Parisi, fino alla presentazione del nuovo World Orizzonti, che va ad affiancarsi al portale dinamico di Orizzonti.

E nel periodo di Natale, Parisi preannuncia già un’altra novità. Segno di un mercato che forse sta davvero ripartendo.