Navyo Nepal, pronti a ripartire dal marzo 2022

Navyo Nepal Discover Asia annuncia la ripresa dei i viaggi in Nepal, Bhutan, Tibet e anche Cina dal marzo 2022.

Il t.o. ha deciso che è arrivato il tempo di ripartire, almeno per i viaggiatori in possesso del Green Pass. Da marzo 2022 il t.o. accoglierà richieste e prenotazioni dall'Italia con la programmazione individuale già completata, mentre per le partenze di gruppo si sta ultimando in questi giorni il piano 2022.



Pronte le quote confidenziali per le agenzie, studiate proprio per collaborare con la distribuzione e offrire viaggi individuali, ma anche di gruppo, che ripartiranno il 13 marzo 2022 con un’avventura sui monti dell'Himalaya. In programma poi il 12 aprile un viaggio che coincide con la festa del Capodanno nepalese e molti altri viaggi creati ad hoc.



In giugno seguiranno due viaggi gruppo particolari nel Tibet, in occassione del Saga Dawa, uno per il sacro monte Kailash e l'altro attraverso Ü-Tsang e Lhasa.



Anche le condizioni di contratto sono aggiornate in accordo alle nuove esigenze, per essere meglio protetti nel caso di cancellazioni del viaggio dovute al Covid.

Fino al prossimo gennaio, il ceo Manju Baral e Navyo Eller sono in Italia e possono essere contattati per informazioni all’indirizzo mail riservato ai professionisti, adv@navyonepal.it