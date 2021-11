Crociere fluviali, Nicko Cruises punta al mercato italiano con dieci itinerari tematici

Nicko Cruises, compagnia di crociere fluviali, ricomincia dal mercato italiano al motto di 'Re-immaginare l'Europa!'.

In programma oltre 500 partenze nel Vecchio Continente a bordo di 25 navi da 3, 4 e 5 stelle.



Dal Danubio al Reno, passando per l'Elba, la Senna, i grandi laghi russi e molte altre destinazioni, Nicko Cruises propone ai viaggiatori del Belpaese un programma che si compone di dieci tipologie di itinerari a tema, elemento distintivo dell'azienda.



In vista delle festività, il 29 novembre partiranno le mini-crociere dell'Avvento e dei mercatini di Natale.



Ci sono poi tour dedicati agli innamorati, agli appassionati di enogastronomia, a chi desidera immergersi nei colori dei tulipani e dei giardini in fiore.



L'offerta, infine, guarda anche verso altri continenti. Tra questi suggestivi tragitti sul Nilo e sulle principali rotte fluviali dell'Indocina, nonché itinerari di 17 giorni attraverso la tundra e la taiga siberiane da Novosibirsk a Salechard. G.G.