Italy Where Else apre all’outgoing e cambia nome: nasce Where Else

Una nuova immagine e un nuovo nome per Italy Where Else: l’agenzia di incoming specializzata nell’offerta b2b di tour italiani diventa What Else e allarga il raggio d’azione ampliando a Emirati Arabi, Israele, Giordania e Oman.

L’obiettivo del nuovo percorso è fornire un prodotto “che consenta ad ogni agenzia - si legge nella nota - di avere la possibilità di offrire ai propri clienti un pacchetto personalizzato e non standard anche in linea con le esigenze e le indicazioni richieste proprio dal cliente finale”.



Le soluzioni consentiranno anche di offrire combinati Israele-Emirati e Giordania-Emirati, sempre in ottica tailor made.



Una prospettiva che “si amplierà ulteriormente con l’aggiunta di elementi fondamentali per un tour operator di qualità come guide certificate parlanti italiano - prosegue il comunicato -, hotel verificati personalmente dallo staff di Where Else e pacchetti personalizzabili con le esperienze sul territorio, che per anni sono state il marchio di fabbrica di Italy Where Else, come masterclass di cucina palestinese o ebraica, visite di gruppo o personalizzate in una cantina ebraica o presso un birrificio palestinese”.