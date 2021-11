Norwegian Cruise Line: nel 2022 previsto il ritorno ai volumi pre-pandemia

Norwegian Cruise Line ha annunciato che prevede un ritorno alla redditività nella seconda metà del 2022.

Secondo Reuters.com, fonti della compagnia hanno riferito che i marchi del Gruppo hanno registrato un tasso di occupazione del 57,4% nel terzo trimestre dell’anno, prevedendo che l'occupazione tornerà a livelli normali nella seconda metà del 2022, quando l'intera flotta tornerà in servizio.



Come riportato da Travelpulse, Norwegian Cruise Line ha anche dichiarato che le prenotazioni complessive per il prossimo anno sono in linea con i livelli record pre-pandemia, nonostante la variante Delta del coronavirus abbia influito sulle prenotazioni per il quarto trimestre del 2021 e l'inizio del 2022.

La compagnia di crociere prevede inoltre che la spesa media mensile di cassa sia stimata in 350 milioni di dollari per il quarto trimestre, in aumento rispetto ai 275 milioni di dollari del terzo trimestre principalmente a causa della preparazione delle navi per le partenze.



La speranza è che la campagna vaccinale e i rigorosi protocolli adottati portino a un miglioramento dei volumi di booking, con le partenze del 2022 prenotate a prezzi che si mantengono corretti.