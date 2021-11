Master Group e Moby riconfermano il rapporto di colaborazione

Anche per il 2022, Master Group rinnova la collaborazione con Moby. "Dopo la stagione problematica vissuta nel 2020 – commenta Alberto Viscovo, responsabile di Linea Moby - dovuta purtroppo alla pandemia che ha sconvolto i numeri anche sulla linea Santa Teresa / Bonifacio, da sempre molto utilizzata soprattutto dai turisti stranieri attratti dal fascino di Corsica e Sardegna, la linea ha registrato la ripresa del mercato e numeri in crescita. Ancora una volta Master Group Tour Operator si è confermato un partner fondamentale sulla tratta, producendo una movimentazione davvero importante. Le previsioni per la prossima stagione sono ottimistiche e si punta a migliorare i già buoni risultati del 2021”.

“Con Moby - aggiunge Lino Cangemi (nella foto), general manager di Master Group - abbiamo in essere una progettualità importante, che vogliamo confermare e portare avanti. Siamo sicuri che la prossima estate ci darà enormi soddisfazioni. Presto ci sarà la ‘riunione di fine anno’ e insieme ad Alberto Viscovo tracceremo le linee operative per definire e perfezionare la programmazione per la prossima stagione estiva”.