Msc: i dettagli dell’itinerario di Bellissima in Mar Rosso e Arabia Saudita

Arrivano i dettagli dell’itinerario invernale di Msc Bellissima che partirà da Gedda, Arabia Saudita, dal 6 novembre.

Come riporta una nota della compagnia di crociere, l’itinerario prevede 7 notti con tappe nei porti sauditi di King Abdullah Economic City (KAEC) e Yanbu, oltre a Aqaba in Giordania.



La compagnia precisa che la tappa a Safaga in Egitto è stata cancellata in quanto il Paese è considerato a rischio da diversi mercati di riferimento e questo costringerebbe buona parte degli ospiti alla quarantena al ritorno.



Tra le modifiche, anche l’overnight a Yanbu, “in modo che gli ospiti possano visitare AlUla - si legge nella nota - , tra le più antiche città della penisola arabica che ospita Hegra, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Per coloro che cercano sole, sabbia e mare, ci sarà l’opportunità per visitare un'isola spettacolare, fare snorkeling nella barriera corallina e provare una vera esperienza saudita nel deserto arabo”. Inoltre è stata aggiunta una visita al Kaec, per dare l’opportunità di ammirare la città di Medina.



Sono disponibili anche pacchetti fly&Cruise.