Msc Bellissima, ripartono le crociere-novità sul Mar Rosso

di Alberto Caspani

Dal 30 ottobre, tutti a bordo alla volta del Mar Rosso. Msc Bellissima suona la sirena nel Mar Rosso e riprende sino a marzo le crociere che, la scorsa estate, hanno fatto scalo per la prima volta anche in Arabia Saudita.

L’itinerario di 7 notti muove infatti dal porto di Gedda, per proseguire verso le spiagge bianche di Ras Al Abyad, quindi ad Aqaba per raggiungere Petra in Giordania, Safaga per Luxor in Egitto, infine l’antica piazza commerciale di AlWajh e il souk di Yanbu ancora in Arabia Saudita, con visita inclusa ad Hejazi (via d’accesso per il sito Unesco di AlUla).



Lanciata nel 2019, Msc Bellissima sostituisce Msc Magnifica (inizialmente prevista per la crociera invernale), mettendo a disposizione degli ospiti i più innovativi servizi della compagnia: fra gli altri, 12 ristoranti e oltre 20 lounge, uno schermo led da 80 metri, l’Msc Yacht Club con lussuose suite e servizio maggiordomo 24 ore su 24.