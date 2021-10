L’Italia traina la ripartenza delle crociere a livello globale. È quanto emerge dai dati diffusi oggi all’Italian Cruise Day da Msc Crociere, che nel 2021 prevede di movimentare a livello globale oltre 4 milioni di passeggeri, di cui 1,5 milioni (pari a oltre un terzo del totale) proprio in Italia, con una forte presenza in Liguria, prima regione italiana con oltre 500 mila crocieristi.

“L’Italia è stato il primo Paese al mondo a far ripartire le crociere, con Msc Grandiosa salpata da Genova nell’agosto 2020 e si conferma anche quest’anno il mercato trainante per la nostra compagnia a livello globale, con una movimentazione pari a oltre un terzo del totale mondo – spiega Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere -. Oggi abbiamo già 12 navi operative su un totale di 19 unità. Guardiamo quindi al futuro con prudente ottimismo, supportato dal buon andamento delle prenotazioni per il 2022, anno in cui prevediamo di registrare dati in significativa crescita e il ritorno all’operatività dell’intera flotta, che raggiungerà le 21 unità grazie all’arrivo di Msc World Europa e Msc Seascape. Quanto alle destinazioni, nel 2021 abbiamo riscontrato una forte domanda per le mete di prossimità, con l’Italia e il Mediterraneo tra gli itinerari più gettonati, mentre già da qualche tempo stiamo osservando un trend di crescita delle prenotazioni per le mete di tutto il mondo, tra cui Nord Europa, Emirati Arabi, Caraibi e Arabia Saudita. Quest’ultima, in particolare, una novità assoluta a livello mondiale”.



Nonostante la pandemia, prosegue a pieno ritmo il piano di espansione della flotta di Msc Crociere che punta a raggiungere le 29 navi entro il 2027, grazie ad un investimento totale di 13,6 miliardi di euro che include la costruzione di nuove navi sostenibili e a ridotto impatto ambientale e il lancio di un nuovo brand crocieristico di lusso, Explora Journeys, che prevede la costruzione di 4 nuove navi con Fincantieri per un valore complessivo di oltre 2 miliardi di euro e le prime due unità in consegna nel 2023 e 2024.



Nel 2021 sono entrate in servizio Msc Virtuosa e Msc Seashore, mentre il 2022 vedrà la consegna di Msc World Europa, la prima nave di Msc Crociere a Gnl, il combustibile che alimenterà anche Msc Euribia, la cui costruzione è iniziata quest’anno e il cui debutto è previsto per il 2023. Il prossimo anno sarà inoltre consegnata dai cantieri Fincantieri di Monfalcone anche Msc Seascape.

Con l’arrivo di Msc World Europa e Msc Seascape saliranno a 21 le navi impiegate dalla compagnia in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di ridurre del 40-50% l'intensità delle emissioni entro il 2030 rispetto al 2008 e raggiungere operazioni a zero emissioni di carbonio entro il 2050.



Sul fronte della sostenibilità MscCrociere, insieme a Fincantieri e Snam, ha poi recentemente avviato una partnership per la realizzazione della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno, che consentirebbe operazioni a emissioni zero in alcune aree.