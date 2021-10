Domenica 31 ottobre, con l’entrata in vigore dell’orario invernale dei voli, ripartono i collegamenti charter verso Sharm el Sheikh in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio.

Un segnale importante, che sottolinea la ripresa e la voglia di ripartire verso una destinazione da sempre regina delle vacanze degli italiani, anche e soprattutto nei periodi di spalla.



L’impegno di Domina

Il primo ‘winter flight’ diretto a Sharm el Sheikh sarà operato per conto di Domina Travel tour operator dalla compagnia aerea Albastar, che programmerà continuativamente il collegamento per tutta la stagione invernale 2021/22 e la successiva stagione estiva 2022.



Come evidenziato dall’Eco Di Bergamo, il volo charter viene effettuato con uno dei cinque Boeing 737-800 NG configurati con 189 posti in classe unica della flotta Albastar, che ha storicamente base operativa a Milano Bergamo, dove inizierà a operare anche i collegamenti verso Marsa Alam dal prossimo 19 dicembre.



Voglia di ripartire

“Questa, come altre riaperture verso le più tradizionali località di vacanza, rappresenta la volontà di riattivare i corridoi turistici sospesi con il manifestarsi della pandemia e ora tornati percorribili in sicurezza – dichiara Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo –. Consideriamo incoraggiante la scelta del tour operator Domina Travel di tornare a offrire il collegamento con Sharm El Sheikh, affidato a una compagnia specializzata nel segmento charter come Albastar”.