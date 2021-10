Go World: focus su Malta con l’ente del turismo

Go World, in collaborazione con Malta Tourism Authority, ha presentato una collezione di viaggi esperienziali per scoprire l’arcipelago maltese.

Per una vacanza attiva ad esempio, il t.o. presenta Trekking a Malta e Gozo di 6 giorni e 5 notti notti con partenza a data fissa il 3 dicembre. Go Trekking propone infatti 4 giornate di trekking combinate alla visita di Mdina, di Valletta e di Gozo.



Per chi desidera abbinare il trekking al diving, il tour firmato Go Scuba Malta tra terra e mare, di 5iorni e 4 notti, che abbina la scoperta della storia e della natura dell’isola alle immersioni tra relitti, grotte e coralli.

Due le proposte Go Deluxe: Valletta City Break e Malta Gastronomia e Arte per scoprire il patrimonio storico e culturale legato ai cavalieri e assaporare le specialità gastronomiche tradizionali e dei migliori ristoranti, due dei quali stellati Michelin.



Malta, Isola del miele è invece, un viaggio creato da Go Horse, con escursioni in sella nell’entroterra maltese e lungo la costa alla volta della Golden Bay.

Infine, Malta è una destinazione disable friendly e il pacchetto Malta, alla scoperta dell’isola dei Cavalieri è pensato da Go4All per scoprire l’isola, i suoi tesori storici e le sue spiagge.