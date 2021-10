Regent Seven Seas torna in Italia, salpata la prima crociera

È partita da Trieste per un viaggio attraverso Italia, Croazia e Grecia. È la Seven Seas Explorer della compagnia Regent Seven Seas, che ha scelto proprio il nostro Paese per la ripartenza delle crociere dopo il blocco dovuto alla pandemia.

"È davvero incredibile essere di nuovo a bordo di Seven Seas Explorer ed è fantastico vedere i nostri ospiti - sostiene Jason Montague, presidente e ceo di Regent Seven Seas Cruises -. Il nostro equipaggio ha svolto un lavoro eccezionale nel preparare il ritorno della nave".



Seven Seas Explorer, come spiega TravelMole, sta navigando nell'Adriatico e nel Mar Mediterraneo con un itinerario di otto notti che farà tappa a Ravenna, Zara e Ragusa in Croazia e poi ancora Bari, Corfù, Taormina, Sorrento e Capri.



Le tappe della ripresa

La nave approderà poi a Roma, dopodiché continuerà a navigare nell'Europa meridionale prima di attraversare l'Atlantico fino a Miami per una stagione nei Caraibi fino a marzo 2022.

Le prossime unità a riprendere la navigazione saranno Seven Seas Mariner il 18 dicembre 2021 e Seven Seas Navigator il 6 gennaio 2022, entrambe da Miami.

Seven Seas Voyager, l'ultima nave di Regent che farà ritorno in mare, salperà il 15 febbraio 2022 da Barcellona.