Karisma Travelnet riparte dalla Giordania insieme agli adv

Karsima Travelnet riprende le attività di formazione per gli agenti di viaggi. L’obiettivo è quello di far toccare con mano l’atmosfera che si respira in un viaggio con il tour operator e per ripartire il t.o. ha scelto una delle mete di punta della programmazione, la Giordania. Per questo Karisma ha invitato 16 agenti di viaggi a festeggiare la riapertura delle frontiere con il Paese.

In collaborazione con Jordan Tourism Board e Royal Jordanian il gruppo di agenti di viaggi ha potuto attraversare il Paese da nord a sud visitando i luoghi di maggior interesse quali Jerash, Amman, i castelli, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Mar Morto, Madaba e monte Nebo.



Il viaggio ha avuto anche l’obiettivo di evidenziare e far conoscere agli adv le misure di prevenzione Covid, molto simili a quelle applicate nel nostro Paese. Mascherina nei luoghi chiusi e affollati, distanziamento sociale e buffet servito nei ristoranti sono i provvedimenti principali adottati nelle strutture turistiche. Ad Amman non è mancata la presentazione dello staff che collabora con Karisma Travelnet e della nuova programmazione, che include anche tour particolari per chi ama un contatto più diretto con la natura.