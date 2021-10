Boscolo Gift Collection: al via il piano di formazione per gli agenti

di Isabella Cattoni

Pronti a ripartire e a puntare sul periodo di Natale e Capodanno per tornare a numeri soddisfacenti: il direttore commerciale di Boscolo Tours, Salvatore Sicuso (nella foto con Chiara Carraro), sottolinea come in realtà la vendita dei cofanetti Boscolo Gift non si sia mai del tutto arrestata.

“Certo, i numeri di quest’ultimo anno e mezzo non sono paragonabili al pre-pandemia, ma posso confermare che in percentuale il prodotto cofanetti è quello che ha tenuto meglio”.

L’affermazione di Sicuso si basa sul fatto che con i Boscolo Gift le agenzie di viaggi “vendono un sogno, che si può realizzare non appena le condizioni lo consentono”. Un sogno reso ancor più facilmente fruibile dal fatto che la data di scadenza si può rinnovare senza limiti.



“A sostegno della nuova Boscolo Gift Collection abbiamo messo a punto una serie di attività dedicate al trade, a cominciare dal ciclo di eventi itinerari 'Il regalo perfetto' che in diverse città coinvolgerà una sessantina di agenti. L’obiettivo è quello di formare i dettaglianti sull’importanza dell’approccio visivo al cofanetto, a cominciare dalle tecniche di visual merchandising, per arrivare alla messa a punto della confezione regalo perfetta. Un prodotto come il nostro, di qualità molto elevata e in grado di offrire esperienze autentiche, richiede anche una presentazione adeguata”.



Parte del piano di formazione anche un programma che porterà una selezione di agenzie a diventare ‘Boscolo Gift Expert’ in grado di proporre ai clienti il ‘regalo perfetto’.

“Il target è trasversale – aggiunge il manager -: si va dai regali di compleanno o laurea ai viaggi di nozze, dagli incentivi aziendali al welfare”.



Nel piano di formazione per i Boscolo Gift Expert rientrano sia le visite ad alcuni selezionati fornitori per conoscere le esperienze inserite nei cofanetti, sia i webinar in collegamento con alcune realtà territoriali, sia un corso online di visual merchandising che si terrà a metà novembre sotto la guida di un professore universitario. Allo studio anche altre iniziative, come l’indicazione sul sito di Boscolo dell’agenzia dove rivolgersi per prenotare.

Fra le novità di prodotto, ‘A caccia di tartufi’ ad Alba, ‘Riflessi di Murano’ con visita ad un’antichissima vetreria e 5 cofanetti Extraordinary, dedicati a un soggiorno di charme a Parigi, Londra, New York, Istanbul e Marrakech.