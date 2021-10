Msc Crociere: 1 milione di passeggeri nell'estate 2021 in Italia

Durante la pandemia Msc Crociere ha continuato a puntare al futuro. "Nel corso di quest'anno - spiega il managing director Leonardo Massa (nella foto) - abbiamo varato due navi, la Virtuosa e la Seashore, e nel 2022 ne arriverà un'altra. Continua così con il nostro piano di investimenti, che vede anche un aumento delle destinazioni”.

Riguardo alle vendite, Massa afferma: "I volumi sono in linea con la nostra offerta, stiamo lavorando al 75%, quest'estate abbiamo movimentato in Italia oltre 1 milione di passeggeri e guardando al 2022 pensiamo saranno simili o in crescita all'anno record del 2019”.



Sul fronte del pricing, Massa evidenzia il calo del prezzo di vendita. “È dovuto non al fatto che la gente non vuole pagare, ma alla fortissima riduzione dei tempi d'acquisto. Il last minute era legato allo spendere poco, oggi invece all'incertezza della situazione. Nel 2019 la crociera si programmava in media con 6-8 mesi di anticipo, in questo periodo Capodanno era già prenotato. Ora si aspetta fino all'ultimo perché c'è incertezza e non sai dove puoi andare".



Paola Trotta