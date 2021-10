di Paola Trotta

"La fiducia ha rimesso in moto il turismo e riparte dal TTG Travel Experience, la fiera del turismo di Rimini". A dirlo forte e chiaro è stata Simona Ventura, che ha aperto la 58esima edizione della fiera con un talk show cruciale tra i massimi rappresentanti del turismo: Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, Giorgio Palmucci, presidente di Enit-Agenzia nazionale del turismo, Fabio Lazzerini, Chief Executive Officer Ita Airways e Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi.

"Siamo tutti più sereni"

"Anche l'anno scorso ero a TTG e le differenze riscontrate sulla ripartenza si vedono - ha detto Ventura -. Nell'edizione 2020 c'era la speranza ma anche l'incertezza, perché effettivamente poi da lì a qualche settimana si è richiuso tutto. Quest'anno c'è grande euforia e molta più gente, con tutte le norme e le precauzioni di sicurezza, ma grazie al Green pass siamo più sereni". E lancia un appello: "Vacciniamoci tutti! Io la penso così".



Riguardo al settore afferma: "Dobbiamo ripartire, c'è grande fiducia, vedo una certezza dal punto di vista istituzionale e i fondi del Pnrr vanno in questa direzione. Secondo me nel 2022 riparte pian piano tutto, un anno di transizione verso un 2023 sereno".



La Ventura è sempre stata una grande viaggiatrice in tutto il mondo: "Se c'è una cosa utile che mi ha dato la pandemia è stato riscoprire e scoprire luoghi della nostra meravigliosa Italia grazie al turismo di prossimità. Per esempio a Tropea, in Calabria, ci sono andata per la prima volta da poco. Località stupende che mi hanno fatto innamorare ancora di più di questo Paese. Per questo penso che se facciamo sistema non ce n'è per nessuno".



E dove sogna di volare per un suo prossimo viaggio? "Noi siamo una grande famiglia e siamo sempre andati a fare un viaggio per Natale in giro per il mondo. Da due anni siamo rimasti a casa e quest'anno credo che faremo in Romagna Natale e Capodanno. Per il 2022 credo che rimarrò nella nostra bella Italia. Il prossimo viaggio che vorrei fare è tornare in America".