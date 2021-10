Cocktail Tour Operator proiettato verso la primavera

di Gaia Guarino

Un 2021 parzialmente compromesso per l'Irlanda che adesso però crede con ottimismo nel prossimo anno.

"Il Paese era aperto ma c'erano difficoltà soprattutto per le visite dei gruppi", spiega Gabriella Broggi (nella foto), product manager di Cocktail Tour Operator. "Nell'immediato abbiamo venduto le soluzioni di viaggio fly & drive concentrate nella Repubblica d'Irlanda". Oggi la maggior parte delle attrazioni sono aperte, molteplici le attività da organizzare sul territorio, dalla primavera 2022 ci si attende un vera ripresa per tornare ai numeri pre-covid. La destinazione è percepita come sicura, verde, dotata di spazi aperti, ha dunque dei plus compatibili con la realtà attuale.



"A livello di prodotto la nostra proposta sarà sempre incentrata su soluzioni fly & drive con itinerari tematici, senza dimenticare i tour guidati come il nostro tour esclusivo Cocktail che riproporremo ma con riempimento massimo di circa 30 persone".



Tra le novità si troveranno dei fly & drive con una guida a seguito così da poter viaggiare in modo autonomo e in auto separate, in aggiunta a tour escursionistici in bici, percorsi trekking e pesca che, finora pensati solo su richiesta, con buona probabilità entreranno in programmazione.