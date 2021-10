Idee per Viaggiare a TTG con ‘Lanostrbellaitalia’

“Finalmente”. Così Danilo Curzi (nella foto), ceo di Idee per Viaggiare, apre i lavori della prima giornata del tour operator, presente a TTG Travel Experience con uno stand “guascone e divertente, come è nel nostro stile”.

L’operatore si presenta a TTG per incontrare il mercato “e non poteva essere diversamente. Ma quest’anno si tratta di una partecipazione diversa. Ringrazio l’ente fiera per averci creduto e ritengo che proprio in fiera a Rimini avremo l’esplosione della voglia di tornare a lavorare, di riprendere a toccare con mano quello che si è sempre vissuto”.



In verità i motori di Idee per Viaggiare non si sono mai fermati e l’operatore ha utilizzato questi mesi per portare a compimento importanti progetti, come quelli relativi al nuovo sito, alla riorganizzazione del Crm e al lancio del prodotto Italia. “I tempi sono maturi e in fiera portiamo ‘Lanostrabellaitalia’, un prodotto di qualità testata, come è nella nostra tradizione, che prevede diverse proposte esperienziali alla scoperta dei lati insoliti del nostro Paese. Soluzioni dalle tre alle cinque notti tutte già prenotabili. A supporto del nuovo prodotto, un team dedicato e un sito ad hoc”.



Ultima novità di casa IxV la programmazione Sud America, che sfrutta le competenze di un team super specializzato, proveniente da Marcelletti, per proporre tour in Argentina, Cile, Perù e Bolivia. “Il fatto di programmare una rosa di 30-35 destinazioni – chiude Curzi – non ci fa diventare un t.o. generalista, ma ci consente di allargare il raggio d’azione sfruttando la nostra esperienza nel programmare solo ciò che conosciamo bene”.