Nasce Shiruq, il tour operator made in Italy con il cuore in Sudan

di Alberto Caspani

A Oriente è sorta una nuova “alba”, Shiruq. Tour operator dal nome arabo, ma dall’anima profondamente italiana, grazie all’esperienza trentennale come DMC in Sudan dell’imprenditrice Elena Valdata, oggi proprietaria anche del brand Out of Italy per il mercato incoming del Belpaese.

Insieme a lei, un team di specialisti in grado di proporre viaggi culturali e archeologici di rara originalità per tutto il mondo, ma con un occhio di riguardo verso il Medio Oriente e il Mediterraneo.



Promozione e target

Sono queste, infatti, le aree delle prime offerte in programma, disponibili sul sito inaugurato ieri, ma promosse anche attraverso i canali social Instagram e Facebook dell’operatore.



Nel mirino dell'operatore piccoli gruppi da 2 a 12 persone, pronti a partire già dal mese in corso, ma sicuramente protagonisti in un 2022 di “rinascita”.