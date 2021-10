Creo entra nel vivo e apre le vendite sul lungo raggio

Parte ufficialmente il cammino di Creo. In seguito all’apertura dei corridoi, il nuovo tour operator di Pesaro annuncia l’apertura delle vendite, a partire dal prossimo 18 ottobre, per Stati Uniti, Canada, Aruba, Santo Domingo, Giordania, Emirati Arabi ed Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Seychelles.

“Abbiamo organizzato le nostre linee di prodotto in modo semplice – spiega in una nota Anya Bracci, responsabile commerciale e marketing di Creo -. Parliamo di suggerimenti di viaggio altamente personalizzabili, che vogliono supportare le agenzie nel rispondere alle necessità di ogni cliente, da chi è più esperto ed esigente a chi non ha mai visitato prima una destinazione”.



Le proposte

La programmazione si comporrà di viaggi individuali creati su misura e accompagnati, fly & drive e tour. Ogni viaggio includerà un pacchetto assicurativo completo, assistenza attraverso i corrispondenti locali e riferimenti telefonici h24 per agenzie e clienti.



“I nostri viaggi - prosegue Luigi Leone, responsabile prodotto - sono esperienze vissute e consigliate direttamente da noi pm, mentre la linea di prodotto places of… ha l’obiettivo di creare viaggi attraverso un percorso di tappe irrinunciabili. Una proposta, quest’ultima, consigliata soprattutto a chi vive una meta per la prima volta. Abbiamo voluto sviluppare anche una linea experience, che permetta di godere della destinazione in ogni suo aspetto ed una smart per rendere accessibili i più bei luoghi del mondo”.



Non mancheranno, inoltre, vantaggi commerciali dedicati. “Abbiamo deciso di proporci al mercato con trasparenza su tutti i fronti, cercando di evitare quelle complicazioni che gli agenti di viaggio si ritrovano spesso a dover gestire. Un esempio tra i tanti: ogni prenotazione - conclude Bracci - avrà il prezzo bloccato, ovvero non subirà variazioni legate all’oscillazione delle valute”.