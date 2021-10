Futura Vacanze: via alle prenotazioni per l’inverno

Riparte anche il turismo invernale, ovvero il grande assente dell’ultimo anno e mezzo. Futura Vacanze annuncia l’apertura delle prenotazioni per la prossima stagione fredda, che vedrà il ritorno delle piste da sci dopo un’assenza di fatto di oltre un anno e mezzo.

Il tour operator lancia l’offerta per la stagione fredda con il claim “Con Futura Vacanze sei sulla pista giusta” e propone una selezione di strutture tra Nord e Centro Italia per un totale di 60 sistemazioni tra Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Lombardia e Abruzzo.



Tra le novità del 2021, una gamma di proposte in formula residence e appartamento.



Particolare risalto è stato dato alle proposte ‘Selected’, con le quali “abbiamo voluto lavorare su un gruppo di strutture in grado di unire qualità, location, relax (inteso anche come benessere) e divertimento, dando quindi la possibilità di vivere più esperienze in una o di scegliere un hotel sulla neve non necessariamente per sciare, ma anche per stare bene in coppia o in famiglia - spiega il direttore prodotto Alberto Cannavale -. Nell’attuale programmazione, abbiamo anche introdotto diverse proposte di formula residence e appartamenti per soddisfare l’esigenza di vacanze in autonomia”.