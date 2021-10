Msc: a Ocean Cay il battesimo della nuova nave Seashore

Msc si prepara per il battesimo di Msc Seashore, un evento fiabesco che prenderà vita in una location unica. L'appuntamento è fissato per il 18 novembre a Ocean Cay Marine Reserve, madrina sarà ancora una volta Sophia Loren.

Msc Seashore sarà la nuova ammiraglia della compagnia e inizierà la sua stagione invernale ai Caraibi, offrendo agli ospiti la possibilità di scoprire tutta la bellezza dell'isola e altre magnifiche destinazioni con partenze settimanali da Miami per crociere di 8 giorni.



Il battesimo segnerà la riapertura ufficiale di Ocean Cay, inaugurata nel 2019 ma costretta allo stop a causa della pandemia.



Questa nuova epoca dell'isola caraibica porta con sé novità e miglioramenti che Msc ha implementato durante l'ultimo anno introducendo ulteriori servizi, che verranno presentati in quell'occasione. G. G.