Sea Explorer riparte con un sito web completamente rinnovato

Riparte anche con un sito completamente rinnovate Sea Explorer, pronto a cavalcare l’onda della riapertura di destinazioni come Maldive, Mauritius e Seychelles. “Accolgo con favore il segnale positivo e di apertura lanciato dal Governo, con la ferma consapevolezza che comunque si tratta solo di un primo passo, importante, certo, ma non sufficiente – afferma Alessandro Simonetti, general manager World Explorer che spiega come – la necessità dell'intero settore stia nella apertura totale, senza discriminazioni, delle mete extra Ue dove sia possibile viaggiare in sicurezza, come stanno già facendo in altri paesi dell'Unione Europea”.

Tornando al portale, questo è stato rivisto con una nuova prospettiva: non più un semplice catalogo, ma un percorso di navigazione che vuole raccontare in maniera inedita il mondo del viaggio, per intrattenere oltre che informare.