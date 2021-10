La mission di Raggiungere, nel cuore del turismo sostenibile

di Gaia Guarino

Viaggi culturali, itinerari ricercati ed esperienze uniche al fianco di esperti. È questa la filosofia di Raggiungere, adv e t.o. torinese che ha fatto del turismo sostenibile il suo cavallo di battaglia.

"Proponiamo ai piccoli gruppi tour che studiamo insieme agli storici dell'arte o agli architetti - racconta Giorgia Pisano (nella foto), product designer -. Nella nostra programmazione Italia riusciamo a inserire luoghi normalmente chiusi al pubblico e per l'inverno puntiamo a Expo 2020 Dubai".



Un'attenzione particolare è rivolta ai modi di viaggiare più innovativi dove cruciale è la qualità delle strutture e dei fornitori, una scelta consapevole che non abbandoni l'obiettivo di una sostenibilità di filiera.



Per Raggiungere, non meno importanti sono i viaggi di nozze. "Voglio porre l'accento sull'itinerario personalizzato secondo i desideri e le passioni degli sposi - conclude Pisano -. Le nostre destinazioni, in aggiunta ai classici Stati Uniti con Hawaii, sono anche Europa e Italia in virtù della volontà di rivalorizzare la luna di miele a corto raggio".