E’ tempo di bilanci per Hr, brand di gestione alberghiera e costola di Master Group.

Lino Cangemi (nella foto), general manager di Master Group, spiega: “In questo ultimo sprint finale di stagione, considerando la scelta commerciale di chiudere le porte il 30 ottobre, possiamo con soddisfazione confermare di aver raggiunto numeri importanti soprattutto viste le oggettive criticità legate ai flussi internazionali che negli anni pre covid hanno rappresentato circa l’80% di occupazione de La Conchiglia Resort & Spa. La scelta commerciale dunque di riposizionare il prodotto sul mercato italiano è stata vincente, e la partnership con Nicolaus, di cui la struttura è un Club Prime, ha dato risultati promettenti”.



Non si esclude poi l’ingresso in portafoglio di nuove strutture. “Vogliamo crescere ed affermarci come operatori specializzati nella gestione alberghiera e nel breve termine contiamo di aumentare la nostra offerta. I numeri ci hanno dato ragione e seguendo la nostra vocazione naturale per l’incoming contiamo di riavere a pieno regime anche i turisti stranieri”.



“Sono orgoglioso della mia squadra e di tutto lo staff – chiude Cangemi - e aver puntato su Monica Accetto, incaricata alla supervisione, ci ha permesso questo importante risultato. Sono sicuro che l’esperienza da lei maturata in tanti anni in Mgto sarà preziosa in vista dei prossimi impegni di gestione e degli ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo prefissati per i prossimi anni”.