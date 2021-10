Quality Group, Peci: “Vendite ripartite con slancio”

“In queste settimane alcuni nostri reparti sono ripartiti con buono slancio su Giordania, Israele, Emirati, Mauritius, Seychelles e Maldive, che si aggiungono alle destinazioni scandinave – spiega Marco Peci (nella foto), direttore commerciale di Quality Group -. Le vendite e le partenze, anche sotto data, sono oltre le previsioni che avevamo solo qualche settimana fa. Forti le aspettative e richieste anche per gli Usa e altre mete che potrebbero a breve riaprirsi. Il nostro gruppo, in questi lunghi mesi di pandemia, ha messo in campo nuovi strumenti digitali e un ricco calendario editoriale online di appuntamenti e contenuti a disposizione delle agenzie e dei loro clienti. Tutte attività e mezzi volti a fornire gli strumenti necessari per affrontare la promozione delle destinazioni che man mano riapriranno e il cambiamento del mercato con nuove competenze, entusiasmo e in costante condivisione e sinergia con le agenzie di viaggi”.

Si parte quindi con la Qg Digital Evolution, una nuova serie di attività e strumenti a disposizione delle agenzie che desiderano prendere parte al progetto, per coinvolgere i propri clienti e approcciarne di nuovi. A fianco delle piattaforme Flexy, è a disposizione delle agenzie da settembre 2021 una nuova piattaforma digitale per gestire i contenuti editoriali interamente prodotti da Quality Group da poter diffondere sui principali canali social. In modo intuitivo e veloce, attraverso un programma dedicato, le agenzie possono condividere nelle loro pagine Facebook e account Instagram contenuti precostituiti, pronti all’uso, modulabili e personalizzabili, attingendo da 10 rubriche. È iniziata da qualche giorno anche la Quality Group Academy che proporrà circa 550 incontri - dall’autunno alla prossima primavera – con approfondimenti su paesi, destinazioni e prodotti. Durante l’Academy verranno proposte alcune lezioni ‘digital’ come anteprima del corso master promosso in partnership con Andrea Bosetti di Marketing Digital Mind.



Prosegue la collaborazione con Matteo Saudino, professore di filosofia che nel corso di quattro incontri, all’interno della sezione Academy denominata QG Culture, spiegherà come sono nati i diversi sistemi di pensiero e le diverse società umane nei diversi continenti e come si siano evoluti per una comprensione più avanzata delle destinazioni che fanno parte della programmazione di Quality Group.