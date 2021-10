Un’estate ricca di sorprese e un avvio d’autunno che sembra aprirsi sotto nuove prospettive: il direttore commerciale di Ota Viaggi, Massimo Diana (nella foto), intravede un futuro più sereno e un lento ritorno alla normalità.

Al fianco delle adv

“L'estate 2021 - spiega il manager - è stata senza dubbio ricca di sorprese, superando tutte le nostre aspettative grazie a numeri soddisfacenti nonostante alcuni intoppi incontrati durante il percorso e il carico di lavoro considerevole che hanno portato con sé. Anche nel prossimo futuro resteremo al fianco delle agenzie. Il nostro intento è quello di dare loro un consistente aiuto e di essere di supporto garantendo un prodotto sempre migliore e lavorando sul catalogo al fine di renderlo più ampio grazie all'acquisizione di nuove strutture”.



Banco di prova

La ripresa sarà un qualcosa da “affrontare nel breve e medio periodo, un vero e proprio banco di prova per i direttori commerciali della aziende del turismo italiano. Per quanto riguarda Ota Viaggi, tutto il team è al lavoro sulla programmazione neve per quest'inverno, che avrà il compito di aprire la strada alla programmazione della Summer 2022”.



In fiera a Rimini

Il tour operator parteciperà a TTG Travel Experience portando “un'anteprima della stagione estiva 2022, ancora work in progress, e soprattutto tante novità e aggiornamenti sugli strumenti messi a disposizione delle agenzie di viaggi. L'area agenzia, infatti, si aggiorna con nuove funzioni per facilitare la gestione delle pratiche”. I.C.