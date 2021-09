All Stars of the Seas di Msc, tutti i premiati dell’edizione 2021

di Amina D'Addario

Non si sono arrese. Anche durante la pandemia hanno fatto di tutto per chiudere pratiche. E in molti casi ce l’hanno fatta e hanno addirittura lanciato nuove idee e nuovi progetti. Sono le agenzie che Msc ha premiato in occasione di All Stars of the Seas-Special Restart Edition 2021, l’evento che ha portato a bordo di Msc Splendida circa 600 dettaglianti provenienti da tutta Italia.



“Anche in quest’anno di pandemia - ha sottolineato il managing director Leonardo Massa durante la serata di premiazione - sono arrivati a bordo delle navi business e segmenti di mercato che prima non esistevano. La raccomandazione è quindi di non guardare al mercato con gli stessi occhi che abbiamo usato negli ultimi quindici anni: le cose sono cambiate e si sono aperte nuove opportunità”.



Di seguito l’elenco completo delle agenzie premiate:



Best Restart: Si Travel, Panama Viaggi e Sciamanin



Best North Europe Producer: Dream & Travel, Joan Tour, Lecrociere.net



Best Nuove Sfide: Zampino Viaggi, Una Vita Viaggiando, Zuccalà Viaggi



Best Nuovi Crocieristi: Viaggi Più, Bluvacanze Barletta, Mister Holiday S. Pietro Vernotico



Best Msc Yacht Club Producer: Erebus, Fanaro Travel, Fersina Viaggi



Best Advance Booking: Zuma Travel, Viaggiare con Averno, Cruisetopic



Best Network: Gattinoni Mondo di Vacanze



Best Online Agent: Crociere.com, Ticketcrociere, Crocierissime



Best Group & Mice Producer: Ruffo Viaggi, Pachamama, P&R Eventi e Vacanze



Best F.I.T. Producer: Crociere Gratis, Vivere e Viaggiare Taranto, Pianeta Mondo Bari



All Stars Got Talent: Ambra & Romano, Zuma Travel