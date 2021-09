Decathlon entra ufficialmente nel mondo dei viaggi lanciando Decathlon Travel, una piattaforma interamente dedicata ai viaggi sportivi. Una new entry, per ora dedicata solamente al mercato francese, realizzata in collaborazione con Altaï, specialista dei viaggi d’avventura.

Il progetto era nell’aria da alcuni mesi e l’azienda ha lavorato con alcuni partner per la realizzazione di un portale che contiene un’ampia selezione di viaggi che combinano sport e avventura.



I numeri

In tutto sono presenti 247 circuiti sportivi in 22 paesi con 38 destinazioni, il tutto in collaborazione con attori locali impegnati in un processo di responsabilità sociale e ambientale. Possibile anche la realizzazione di viaggi su misura per tutti i livelli e tutte le tasche grazie alla collaborazione di consulenti. Previsti inoltre pacchetti sci all-inclusive in collaborazione con e-Liberty, Skimium e Allianz.