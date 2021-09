Evolution Travel: arrivano le Gift Card di viaggio

Con la parziale riapertura di alcune destinazioni, anche Evolution Travel lancia uno strumento che consente di anticipare le vendite e nelle stesso tempo di fornire la necessaria flessibilità in un periodo ancora di incertezze.

Si tratta delle Gift Card dell’operatore, che sono senza scadenza. Possono essere attivate con qualsiasi importo e il destinatario le riceve via mail, associate a un codice che permette di poter spendere la cifra per una vacanza firmata da Evolution Travel.



Le card possono essere personalizzate e non avendo, appunto, una data di scadenza non vincolano le persone a dover per forza decidere una data entro la quale partire.