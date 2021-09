Siramani, il nuovo catalogo in anteprima a Rimini

Siramani riparte da TTG Travel Experience per lanciare un segnale di presenza molto importante al mercato. Durante la fiera il tour operator torinese presenterà l’anteprima del catalogo 2021/2022.

In programmazione l’operatore proporrà lo storico medio raggio con Tenerife, Sharm El Sheikh, Marocco e Baleari insieme ad alcune mete per il lungo raggio come Madagascar, Maldive e Mauritius e il potenziamento dell’offerta su Dubai e Seychelles.



Siramani ha intanto ripreso gli incontri con le agenzie con un primo appuntamento a Napoli. “Dopo un lungo periodo di stop forzato per le attività ludico-formative, avevamo pensato che questo poteva essere il momento migliore per rivedere di persona tanti agenti e, usando un gioco di parole, con un party di ripartenza - commenta il direttore vendite e marketing, Gianluca Propoli – la presenza di agenti arrivati a Napoli anche da altre zone d’Italia ci ha davvero gratificato molto perché, mai come ora, i rapporti umani e l’elasticità commerciale sono sempre più alla base di ogni successo”.